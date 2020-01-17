شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ناعيا إبراهيم فرح: بسمته كانت بتنور قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان الكبير صلاح عبد الله، الراحل إبراهيم فرح، والذى رحل عن حياتنا ظهر اليوم، بعد صراع مع المرض، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

صلاح عبد الله كتب عبر حسابه على "فيس بوك"، "جايز ماتعرفهوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش إسمه بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل الطيب الصالح العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا لسه بخير ومش لوحدي والله تقريباً كل اللي إشتغلوا معاه كان دا شعورهم .. أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الإنسان بمعنى الكلمة"



صلاح عبد الله

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كان إبراهيم فرح قد تعرض مطلع شهر يناير الجارى لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها فى غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه فى مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ عرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزبيق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر فى مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع فى هذا الدور المحورى فساهم فى نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.