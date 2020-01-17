شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فاتن حمامة تتحدث الفرنسية وتكشف صعوبات واجهتها لدخول التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية الفنانة القديرة فاتن حمامة، والتى تميزت بشخصيتها الرقيقة وملامحها الهادئة المشرقة من خلال ظهورها على الشاشة عبر مشوارها الفنى الطويل، فهى ليست مجرد فنانة بل تمثل أيقونة فنية، وإحدى العلامات البارزة التى أثرت فى حياة جمهورها فى مختلف الدول العربية، والتى نالت عليها العديد من الجوائز الدولية فى مختلف مهرجانات العالم.





ونعرض لكم اليوم فيديو نادر لفنانة فاتن حمامة، أظهر لباقتها ورقتها أثناء حديثها باللغة الفرنسية فى أحد البرامج الفرنسية، والتى قالت خلاله، إنها بدأت التمثيل منذ كان عمرها 7 سنوات، من خلال دعم والديها أن تدخل هذا المجال، فقد شاركت بمسابقة خاصة للأطفال وهذا كان حلم أمها أن يتم اختيارها كما ترى أن ابنتها جميلة، حتى حصلت على ترتيب المركز الثالث فى إحدى المسابقات أعجب أحد المخرجين بشكلها فطلب أن تقوم بالتمثيل معه فى فيلم جديد.

كما تحدثت خلال الفيديو أن والدها كان مدرس رياضيات ولكنه كان عاشقا للسينما، وواجهت مشاكل فى البداية داخل المدرسة بأنهم يقولون لى "انتى ممثلة وأكنها شىء مش كويس، حتى كان عمرى 13 عام، قالى لى شخص إنه يحبنى ويريد الزواج منى ولكن شرط أن أبتعد عن السينما والتمثيل، وليس هذا فقط ولكن أيضا كان أخى الأكبر ضد عملى فى التمثيل والسينما".

Advertisements





وقدمت فاتن حمامة أجمل وأهم الأفلام المصرية وفرضت نفسها وفنها في فترة الانتشار الكبيرة من الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات، وبعدها اتخذت منحى آخر، وهو تقديم فيلم سينمائي كل عدة سنوات، وخلال هذه المسيرة السينمائية قامت ببطولة مسلسلين هما كل رصيدها الدرامي "ضمير أبلة حكمت ووجه القمر".

خلال الخمس وعشرين عاما الأخيرة لها في عالم الفن قامت فاتن حمامة ببطولة ستة أفلام فقط هم: "الخيط الرفيع، وفيه قررت سيدة الشاشة العربية صاحبة التاريخ الكبير أن يقوم بدور البطولة أمامها الفنان محمودياسين في أول بطولة له، وبعد عامين فاجأت الجمهور ببطولة فيلم "أمبراطورية ميم"، وقامت فيه بدور أم لديها 6 أبناء وتقوم علي تربيتهم بمفردها وترفض الارتباط من أجلهم، ثم "اريد حلاً" عام 75 الذي أحدث نقاش مجتمعي وبسببه تغيرت بعض قوانين الأسرة، وبعده بعامين ناقشت مشكلة الانفجار السكاني في فيلم "افواه وأرانب" ولأول مرة تظهر هذه السيدة الرقيقة في دور امرأة بسيطة عاملة في مزرعة وترعي أبناء شقيقتها.





وفي العام 1984 كانت مهمومة بالتغييرات التي حدثت في المجتمع بسبب الانفتاح وناقشت فساد بعض رجال المال والأعمال في "ليلة القبض على فاطمة" وكانت مشاكل المرأة المعيلة لم تظهر علي السطح ، فأخذت الفنانة الكبيرة طرف الخيط وناقشت مشاكلها في فيلم "يوم حلو ويوم مر88" وبعد نجاح الفيلم قالت -وقتها -أنها "شبعت " سينما وبعد فترة قصيرة قامت ببطولة مسلسل ضمير أبلة حكمت " للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة ، لكن الذي أعادها للسينما سيناريو فيلم " أرض الأحلام " عام 1993 لداوود عبد السيد وشاركها البطولة يحيي الفخراني وكان لآخر ظهور لها في السينما .