"الآنسة فرح 15".. رانيا يوسف تعرض الزواج على تامر فرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الحلقة 15 من مسلسل "الآنسة فرح"، طلب "ديدا" رانيا يوسف، من "ماجد الألفي" تامر فرج الزواج، وذلك بعد نصيحة ابنتها "فرح" أسماء أبواليزيد.

ومازالت "نادين" هبة عبدالعزيز تنفذ خطتها لطرد "شادي" أحمد مجدي من الفندق، وشراء النصيب الأكبر منه، كما وجد شقيق "زين" أحمد خالد صالح بعد حصوله على سلسلة والدته كارت ميموري في داخلها.

يُعرض مسلسل الآنسة فرح على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً، إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، وهو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin .

مسلسل الآنسة فرح بطولة النجوم أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.