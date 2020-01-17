رانيا يوسف عن "الصباحي ورفيق": "فقدنا اثنين من عمالقة التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن الفن المصري فقد أمس واليوم، اثنتين من عملاقات التمثيل.

ونشرت رانيا، صورة للفنانة ماجدة الصباحي ونادية رفيق عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "أمس واليوم فقد الفن المصري.. اثنتين من عملاقات التمثيل.. الفنانة القديرة ماجدة الصباحي والأم المصرية في السينما نادية رفيق.. اللهم تغمدهما برحمتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن، الفنانة ماجدة الصباحي، توفيت أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا، فيما توفيت صباح اليوم الجمعة الفنانة نادية رفيق عن عمر يناهز الـ86 عامًا.