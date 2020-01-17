"أطيب خلق الله".. مصطفى خاطر ينعى الفنان الراحل "إبراهيم فرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان مصطفى خاطر، على نعي الفنان الراحل إبراهيم فرح، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

ونشر خاطر، صورة الفنان الراحل على بوستر فيلم حرب كرموز، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "ربنا يرحمك يا عم إبراهيم يا أطيب خلق الله".

يذكر أن، الفنان إبراهيم فرح، توفي داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

ويعد إبراهيم فرح، من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه لمجموعة كبيرة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزبيق"، وجاءت مشاركته بمسلسل: "الخواجة عبدالقادر"؛ ليبدع في دور محوري بالمسلسل، ويسهم في نجاحه، حتى استطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما معا.