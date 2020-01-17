"هنزل أقدم بلاغ"..أيمن بهجت قمر يهدد صناع "إنها حقا عائلة محترمة 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

هاجم الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، صناع مسرحية"إنها حقا عائلة محترمة 2" للمخرج سمير الكدواني، بعد طرح بوستر العمل المقرر عرضه على مسرح رومانس.

وكتب بهجت قمر، عبر حسابه على"تويتر": "أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي.. هى ميغة ولا مولد وصاحبه غايب.. أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقي".

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وتابع: "ده تاريخ والدي، ومش مشاع ، أي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".

وأضاف:" الدكتور خالد عبد الجليل، أبلغني أنهم ما أخدوش تصريح.. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين".

يذكر أن، مسرحية"إنها حقا عائلة محترمة" تم عرضها عام 1979، وهى من تأليف بهجت قمر وسمير خفاجي ومن إخراج عثمان الحمامصي، بطولة فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي.