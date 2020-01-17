أسرة الفنان إبراهيم فرح تغير مكان صلاة الجنازة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: غيرت أسرة الفنان الراحل إبراهيم فرح مكان جنازته من مسجد مصطفى محمود لتصبح بمسجد السيدة نفيسة. ورحل الفنان إبراهيم فرح عن عالمنا صباح اليوم الجمعة بعد تعرضه لأزمة صحية. وكتب أمير، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "صلاة الجنازة على جثمان الفنان إبراهيم فرح بعد صلاة العصر من مسجد مصطفي محمود". Advertisements وكتب بعدها:" صلاة الجنازة على جثمان الفنان إبراهيم فرح بعد صلاة العصر من السيدة نفيسة". ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه لمجموعة كبيرة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزبيق".

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