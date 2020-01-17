"بكاء غادة نافع ومشاركة فنانين".. 37 صورة ترصد جنازة الفنانة ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر ومحمود بكار:

انتهت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الفنانة القديرة ماجدة، بمسجد مصطفى محمود، التي رحلت عن عالمنا، أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، أبرزهم: "وائل الإبراشي، بوسي شلبي، دلال عبدالعزيز، عزت العلايلي، سمير صبري، رشوان توفيق، أشرف زكي، رانيا ياسين، دنيا عبدالعزيز، نهال عنبر، أيمن عزب، وغيرهم".

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وحرصت عدد من الفنانات على مؤازرة غادة نافع ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، التي ظهرت مرتدية حجابًا أبيض وسيطرت عليها حالة من الحزن دفعتها للبكاء.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.