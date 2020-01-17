تعرف على موعد جنازة الفنان إبراهيم فرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أمير صلاح الدين، موعد جنازة الفنان الراحل إبراهيم فرح، اليوم الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، عقب صلاة العصر.

وكتب أمير، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "صلاة الجنازة على جثمان الفنان إبراهيم فرح بعد صلاة العصر من مسجد مصطفي محمود".

وكان الفنان إبراهيم فرح، قد توفي اليوم، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، عن عمر ناهز الـ68 عامًا.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة فى الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه لمجموعة كبيرة من الأعمال منها: "الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزبيق"، وجاءت مشاركته بمسلسل: "الخواجة عبدالقادر"؛ ليبدع فى دور محورى بالمسلسل، ويسهم فى نجاحه، حتى استطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخرانى فى المشاهد التى جمعتهما معا.