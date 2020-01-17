توفي بالعناية المركزة.. من هو "إبراهيم فرح" بطل "الخواجة عبدالقادر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ودع الفنان "إبراهيم فرح"، عالمنا منذ قليل، داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، عن عمر ناهز الـ68.

وأعلنت نجلته وفاته، ولم يتم تحديد موعد تشييع الجثمان بعد.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن إبراهيم فرح الشهير بـ"الشيخ عبدالقادر":

- ولد فرح بحي السيدة زينب لأب وأم من أسوان.

- أحب التمثيل منذ صغره وشارك بالمسرح المدرسي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

- ظروف عائلية أجبرته؛ لترك المعهد، والنزول للعمل، لكنه ظل محبًا للفن وللوسط الفني، حسبما كتب الراحل في خانة التعريف بحسابه على "فيس بوك".

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- قدم عددًا من الأدوار المؤثرة، والتي تركت بصمة واضحة رغم صغر حجمها، أبزرها: "الشيخ عبدالقادر الصوفي السوداني"، في مسلسل "الخواجة عبدالقادر"، أمام الفنان يحيى الفخراني.

- كما قدم عدة أدوار مهمة في مسلسلات: "كفر دلهاب، حلاوة الدنيا، واحة الغروب، والزيبق".

- وأفلامًا مثل: "حرب كرموز، ورأس السنة".

- في أغسطس الماضي تعرض لأزمة صحية شديدة، وعانى من مشكلات في الكلى نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، وأكد نجله أن والده تدهورت حالته الصحية، وأنه يتلقى العلاج بالعناية المركزة، وطلب الدعاء له.

- بعدها بأيامٍ استقرت حالته الصحية، وانتقل إلى منزله، وأعلن نجله محمود ذلك إذ قال: "حمدًا لله على سلامتك يا غالي ويا رب ما تقلقنا عليك تاني".

- وفي مطلع الشهر الجاري، تدهورت حالته الصحية مرة أخرى ودخل في غيبوبة لمدة ثلاثة أيام، كما ذكرت ابنته، وبقي في غرفة العناية المركزة، حتى وافته المنية اليوم الجمعة.