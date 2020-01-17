بالصور| بكاء غادة نافع في جنازة والدتها ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر ومحمود بكار:

حرصت الفنانة دلال عبدالعزيز والفنانة رانيا محمود ياسين على مرافقة الفنانة غادة نافع أثناء تشييع جثمان والدتها النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي من مسجد مصطفى محمود، التي رحلت عن عالمنا، أمس الخميس عن عمر يناهز 89 عامًا.

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وظهرت غادة مرتدية حجابًا أبيض وسيطرت عليها حالة من البكاء.

ماجدة الصباحي، من مواليد 6 مايو 1931، وهي إحدى أهم نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، لها عدد كبير من الأعمال، أبرزها: "العمر لحظة، أين عمري، بنات اليوم، والحقيقة العارية"، وغيرها.

كما برزت كمنتجة من أهم المنتجات في تاريخ السينما، وقدمت العديد من الأعمال منها: "جميلة، النداهة، السراب، ونوع من النساء"، وغيرها.