تراند اليوم : تورط مفتش شرطة مع دنيا باطمة في الفضيحة الأخلاقية

فجرت النيابة العامة، مفاجأة مدوية في قضية فضائح المشاهير الأخلاقية، بعد إدانتها مفتش شرطة وحكمت المحكمة بحبسه 10 أشهر.
وفي التفاصيل، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الخميس، مفتش الشرطة متهم في قضية حساب "حمزة مون بيبي"، ب10 أشهر سجنا نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم، وهي القضية التي تورطت فيها الفنانة دنيا باطمة وشقيقتها ابتسام وعارضة الأزياء عايشة عياش، لوقوفهم خلف الحساب الذي نشر صور خاصة لفنانات مشاهير وتسبب في فضائح مخجلة.
وتوبع الشرطي الذي كان يعمل في ولاية أمن الدار البيضاء، في حالة اعتقال على خلفية علاقته المشبوهة بالمدعوة "عيشة عياش" إحدى المتورطات الرئيسيات في الوقوف وراء الحساب، والتي جرى اعتقالها مؤخرا بالإمارات، إثر مذكرة بحث من السلطات المغربية.
وتابعت النيابة العامة الشرطي بتهم مرتبطة بـ"الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في بث صور ومعطيات لأشخاص على الشبكة العنكبوتية دون موافقتهم، قصد التشهير بهم والمساس بحياتهم الخاصة".