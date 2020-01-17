تراند اليوم : فيديو.. اعتداء على فنانة شهيرة بسلاح أبيض ونقلها للمستشفى والسبب صادم



تعرضت فنانة ومغنية إلى اعتداء وحشي من قبل شاب مجهول، بالسلاح الأبيض، وذلك أثناء تواجدها في مكان "مشبوه" معروف بأنه مأوى لتجار المخدرات ليلًا.

ونشرت مغنية الراب المغربية "بسيكو كوين"، فيديو منهارة فيه بعد الاتعداء عليها وتعرضها لجروح وهي تنزف الدماء، وتستغيث بأهالي منطقة "الصخيرات" التي كانت تتواجد فيها حوالي الساعة 11 من ليلة أمس الخميس، حيث تعرضت لجروح في الوجه واليدين.

وحاول شاب سلب الفنانة ما كان معها لكنها رفضت ما أدى إلى تهجمه عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابات بها ثم لاذ بعدها بالفرار.

وحسب موقع أخبارنا المغربية، تدخلت مصالح الدرك الملكي، فور إخطارها بالحادث، على وجه السرعة، وقامت بنقل الضحية عبر سيارة إلى إسعاف إلى المستشفى الاقليمي "سيدي لحسن" بتمارة، في وقت انطلق مسلسل البحث عن المجرم الفار.

فيما طرح عدد من أبناء مدينة الصخيرات، أكثر من علامة استفهام، حول سبب تواجد الفنانة الضحية بـ"دوار عين الروز"، الذي تكاد تنعدم فيه الإنارة، ويوجد به عدد من تجار الممنوعات في هذا التوقيت، حيث زعم البعض أنها كانت ذاهبة لشراء مخدرات.







