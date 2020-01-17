عبد الدايم : تكريم المبدعين باعثاً ايجابيا لمواصلة بذل الجهد واستمرار العطاء

احتفالا بالفنان الكبير علي الحجار بمناسبة فوزه كأول فنان مصرى بجائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب فى مجال الطرب العربي خلال منافسات دورتها الثامنة والتى تعد من اهم الجوائز في مجال الابداع الفنى بالمنطقة العربية قامت الدكتوره ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية بتسليم الفنان على الحجار درع تكريم وشهادة تقدير في

الحفل الذي نظمته دار الاوبرا المصرية علي المسرح الكبير مساء امس .

قالت عبد الدايم ان التكريم بمختلف صوره واشكاله يمثل دعوة صادقة لتحفيز المبدعين على استمرار التميز وباعثاً ايجابيا لمواصلة بذل الجهد واستمرار العطاء، كما يعد استثمارا لطاقات المميزين الذين يعملون على تحقيق انجازات تثرى المجتمعات والشعوب

وتسهم في الازدهار والارتقاء والنماء ، مشيرة ان النجم على الحجار قيمة فنية ورمزاً للاصالة ونجح بصوته المميز فى خلق اعمال جادة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة وتخاطب الوجدان مشيرة ان فوزه بالجائزة يأتي كانتصار جديد ينضم الى الصفحات المشرقة لسجلات مجد الفنون المصرية .

ثم قدم الحجار مجموعة من اعماله المميزة بمصاحبة اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف كما استضاف النجمة حنان ماضى لمشاركته فى اداء بعض الاغانى وذلك عقب فيلم تسجيلى استعرض مشواره الفنى