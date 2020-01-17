تفاصيل وموعد طرح فيلم "دماغ شيطان"

استقرت شركة «فيلم أوف إيجيبت» للمنتج أيمن وأحمد عبدالباسط، على طرح فيلم «دماغ شيطان»، للنجمة المصرية رانيا يوسف، والنجم باسم سمرة، في جميع دور العرض السينمائى 22 يناير الجاري.
من المقرر أن تكشف الشركة عن البرومو الرسمي للفيلمخلال الساعات القليلة المقبلة، على أن تقيم العرض الخاص للفيلم يوم الإثنين 20 يناير الجاري في سينما الميراج مول بالتجمع الأول.
يشارك في بطولة العمل، باسم سمرة ورانيا يوسفوسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة، العمل تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.
تدور أحداث العمل حول تعرض أسرة لحادث كبير.. نرى كيف يتم التعامل معه، أثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي مصادفة.
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