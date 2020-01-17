الخميس.. حفل غنائي لفرقة بهججة بساقية الصاوي

تلتقي فرقة "بهججة" بجمهور ساقية الصاوي، من خلال حفل غنائي تحييه على خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك مساء الخميس المقبل، 23 من يناير، في تمام السابعة والنصف مساءً.

من المقرر أن يتضمن الحفل أغاني ومفاجآت جديدة أعدتها الفرقة في أول لقاءاتها مع جمهورها بالعام الجديد، ومن

بين هذه المفاجآت أغنية جديدة، بعنوان "خلصت ماركتي"، وهي أوّل تعاون بين "بهججة" والشاعر محمد بغدادي.

جدير بالذكر أن "بهججة"، فرقة غنائية موسيقية تقدّم أغاني الضحك والبهجة ومونولوجات كوميدية عصرية، كما تسعى الفرقة التي أسسها

الملحن والمنتج الموسيقي أيمن حلمي في سبتمبر 2015، لإحياء فن المونولوج الفكاهي، وتطويره، وتقدّم أغانيها من خلال الأصوات النسائية التي تضم خمس فتيات من بينهن الفنانة أسماء أبو اليزيد.

قدمت الفرقة العديد من الحفلات الغنائية وحققت نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة، ومن أشهر أغنياتها "ألفين تلاتة وستين"، "طنط دوسة"، "20 جنيه لله"، "أنا في طريقي للسعادة"، "ماي بيبي كيلد مي".