ربيعة خرتة: حصولي علي جائزة التميز والابداع مع رزان مغربي فخر لي ولعائلتي

أكدت خبيرة التجميل ربيعة خرتة، أن تكريمها وحصولها علي جائزة التميز والإبداع في مهرجان egy fashion في الدورة الخامسة له مع كوكبة من ألمع النجوم الوسط الفني والإعلامي علي رأسهم النجمة اللبنانية رزان مغربيوالإعلامية ياسمين الخطيب والفنانة نرمين ماهر والإعلامية بوسي شلبي والفنانة ميار الببلاوي وهبة السيسي في مصر، إنما هو بمثابة تحدي كبير وشرف لها وعائلتها التي أهديت هذه الجائزة لهم والشعب المصري.
وأضافت:أتوجه بالشكر لرئيس المهرجان أحمد العزبي الذي أعطاني هذه الجائزة والمجهود الذي بذله في خروج المهرجان بهذا الشكل وإعطاء فرصة للمشاهير العرب وتكريمهم في هذا المهرجان الكبير ويعتبر هذا المهرجان بمثابة تحدي كبير لي للوصول نحو العالمية في الآونة القادمة.
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