وفاة الممثل المصري إبراهيم فرح

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري ​إبراهيم فرح​ اليوم الجمعة داخل غرفة العناية المركزة، بإحدى مستشفيات المهندسين، عن عمر يناهز 68 عامًا.

إبراهيم فرح الذي اشتهر بدوره في مسلسل "الخواجه عبد القادر" تعرض لأزمة صحية مفاجئة قبل أيام، أثناء تصويره لعمل فني جديد، وهو ما استدعى دخوله إلى المستشفى.

شارك فرح طيلة مسيرته الفنية فيما يقرب من 50 عملا فنيا، حيث نال الفرصة وهو في سن كبيرة، بعدما انطلقت مسيرته الفنية في مطلع الألفية الجديدة، إلا أن دوره في مسلسل "الخواجه عبد القادر" مع الممثل المصري يحيى الفخراني حقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.

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