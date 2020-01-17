ميرنا وليد - بيروت - كرّمت وزارة الإعلام السورية عدداً من الممثلين القدامى العاملين بالدراما الإذاعية أمس، ومن بينهم الممثلة السورية ​أنطوانيت نجيب​، صاحبة السابعة والثمانين عاماً.

وقالت نجيب لموقع "الفن" إنها كانت بالمستشفى تجري عملية غسيل لكليتها، ومن المستشفى جاءت إلى دار الأوبرا للحصول على التكريم.

وأضافت: "الفنان يفرح بالتكريم حتى لو أصبح عمره مئة عاماً، لأنه يُشعره بقيمته وقيمة ما قدمه عبر سنوات طويلة".

وأكدت أنها لازالت قادرة العطاء، وأنها مستعدة للوقوف أمام الكاميرا وتأدية أي دور، لأن العمر بالنسبة لها مجرد رقم.

وتابعت: "الحمد لله الذي خلقني سورية، أنا فخورة ببلدي، وفخورة بكل هذا الصمود ضد الإرهاب العالمي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- أنطوانيت نجيب من المستشفى إلى التكريم: لازلت قادرة على العطاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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