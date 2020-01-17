ماغي بو غصن لإبنتها :بهديكي حياتي وكل نفس جاي-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها الخاصة، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبنتها بدت فيها مبتسمة، وأرفقتها برسالة مؤثرة قالت فيها:"اليوم عيدك يا بنتي يا نور عيوني. بهديكي حياتي وكل نفس جاي. بس المهم تبقي حدي وضل شوف الضحكة على وجك ونكبر سوى ويعطيكي الله الصحة والسعادة ويبعد عنك كل شر. بحبك لتخلص الدني وشكرا انك عطيتيني هوي".

ومن ناحية أخرى، تقوم بو غصن حالياً ببطولة مسلسل جديد بعنوان "أولاد آدم"، ويشاركها البطولة الممثلون مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، وهو من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو.

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