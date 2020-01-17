ميرنا وليد - بيروت - قالت عارضة الأزياء ​كارلي كلوس​ إنها لا تعتزم إطلاقاً، التصويت لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام، في الإنتخابات الرئاسية الأميركية.

كلوس متزوجة من ​جوشوا كوشنر​، شقيق زوج ​إيفانكا ترامب​، ومستشار البيت الأبيض البارز ​جاريد كوشنر​.

وقالت كارلي إنها لا تتفق مع أسرة زوجها، عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

وتابعت كارلي خلال إستضافتها في برنامج Watch What Happens Live: "أنا متأكدة من أنني لست الشخص الوحيد في هذا البلد الذي لا يتفق بالضرورة مع أسرته على السياسة، لقد صوّتت بصفتي ديموقراطية في عام 2016، وأخطط لفعل الشيء نفسه في عام 2020".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارلي كلوس من عائلة دونالد ترامب لكن لن تصوّت له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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