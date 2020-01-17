كريستوف روجيا يواجه تطوراً جديداً في قضية إعتدائه الجنسي على قاصر

ميرنا وليد - بيروت - إتُهم المخرج السينمائي الفرنسي كريستوف روجيا، بالإعتداء الجنسي على قاصر، وجاء ذلك من قبل ممثلي الإدعاء في باريس أمس.

ونفى روجيا إرتكاب أي مخالفة، وصرح بذلك محاميه جان بيير فرسيني كامبينشي، وقد تم وضع روجيا تحت الإشراف القضائي.

وفي تفاصيل القضية أن الممثلة أديل هاينيل، التي تبلغ من العمر 31 عاماً، كانت قد زعمت أن روجيا إعتدى عليها وتحرش بها بين عامي 2001 و2004، بعد أن إختارها لتلعب دوراً في فيلمه le diable.

وبحسب مزاعم هاينيل، التي نشرها موقع Mediapart الفرنسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقد تحرّش روجيا بها للمرة الأولى عندما كانت فى الثانية عشر من عمرها، وإستمر ذلك حتى بلغت 15 عاماً.

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