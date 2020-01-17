هل تتولى إمرأة دور العميل 007 في أحدث أفلام "جيمس بوند"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قرر النجم ​دانيال كريغ​ التنحي عن أداء دور العميل 007 في أفلام ​جيمس بوند​ القادمة، إزدادت التكهنات عما إذا كانت ستتولى الدور إمرأة.

لكن منتجة أحدث أفلام جيمس بوند، باربرا بروكولي، أبلغت مجلة "Variety"، إن الشخصية المقبلة التي ستلعب دور العميل 007 لن تكون إمرأة.

وأضافت بروكولي وهي منتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي ويلسون: "يمكن أن يكون الممثل من أي عرق لكن لا بد أن يكون رجلا، أؤمن بابتكار شخصيات نسائية قوية لكن لست مهتمة بأخذ شخصية رجل ومنحها لامرأة كي تجسدها، أعتقد أن النساء أكثر أهمية من ذلك".

وأحدث الأفلام التي سيقدّمها كريغ، ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، هو No Time to die، والذي سيعرض في نيسان/أبريل 2020.

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