ميرنا وليد - بيروت - بعد أن وافقت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على طلب حفيدها ​الأمير هاري​ وزوجته الممثلة الأميركية ميغان ماركل بالتخلي عن واجباتهما الرسمية الملكية والإستقلال عن العائلة المالكة، أطل الأمير هاري لأول مرة يوم أمس الخميس في مناسبة عامة.

الأمير هاري، وهو السادس في ترتيب ولاية العرش، شاهد أطفالاً يلعبون الرغبي في الحديقة الخلفية لقصر بكنغهام.

كما أجريت عملية السحب لمباريات كأس العالم للرغبي، والتي ستقام العام المقبل.

وبالتالي تكون هذه آخر مهمة للأمير هاري، قبل أن يبدأ وزوجته حياتهما الجديدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر آخر مهمة رسمية للأمير هاري قبل الإنتقال الى حياته الجديدة.. بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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