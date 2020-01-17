تراند اليوم : بين يد الله.. وفاة الفنان إبراهيم فرح داخل غرفة العناية المركزة

توفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ”الشيخ عبدالقادر”، اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عم عمر يناهز 68 عاما.

وقالت سارة نجلة الفنان إبراهيم فرح، إن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.

كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ عرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و”الزبيق”، وقام بدور الشيخ عبد القادر في مسلسل “الخواجة عبد القادر” وأبدع في هذا الدور المحوري فساهم في نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما معا.