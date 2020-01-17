وفاة الفنان إبراهيم فرح

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان إبراهيم فرح الشهير بـ«الشيخ عبدالقادر»، الجمعة، 17 من شهر يناير، داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين، عن عمر يناهز 68 عاما.

سارة ابنة الفنان المصري أعلنت خبر الوفاة، عبر حسابها الخاص، وقالت إن والدها تدهورت حالته خلال الساعات الماضية، ووافته المنية بالعناية المركزة.

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وكان الفنان المصري انتقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته، منذ شهر أغسطس الماضي.

يعتبر إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها “الخواجة عبد القادر”، “شيخ عرب همام”، “كفر دلهاب”، “حلاوة الدنيا”، “واحة الغروب” و«الزيبق».

وقام بدور الشيخ عبدالقادر فى مسلسل الخواجة عبد القادر وأبدع فى هذا الدور المحوري فساهم في نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما، معا يعتقد الكثيرون أنه من أصل سوداني من شدة اتقانه للهجة السودانية.