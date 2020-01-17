على ربيع يستعد لبدء تصوير «وصل أمانة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والنجم المصري على ربيع، لبدء تصوير مشاهده في مسلسل “وصل أمانة”، الذى يقوم ببطولته مع الفنان مصطفى خاطر نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتوازى مع اقتراب انتهائه من تصوير مشاهده خلال فيلم “الخطة العامية” الذي بدأ تصويره في وقت سابق من شهر ديسمبر الماضي.

ويعد مسلسل “وصل أمانة” التجربة الأولي الذي يشارك في بطولتها كل من على ربيع ومصطفي خاطر، وسيعرض خلال سباق دراما رمضان 2020، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

وكان الفنان على ربيع سبق وأعلن أيضاً، عن استعداده للتحضير لمفاجأة كبري تمثلت في بطولته لمسرحية يتم عرضها خلال عيد الفطر القادم هذا العام، وذلك بعدما أكد أن هذا الأمر يأتي بعدما تم الإعلان عن توقف عروض مسرح مصر خلال العام الماضي وكشف أن ذلك بمثابة مفاجأة لجمهوره ممن حزنوا لعدم تمكنهم من مشاهدة نجوم مسرح مصر مرة أخري على خشبة المسرح، وكشف أن هذا العمل من بطولته ويتم الاستعداد له بالتزامن مع تصويره أعماله الأخرى حالياً سواء علي صعيد الدراما أو السينما.