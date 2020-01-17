يحيى الفخرانى يعود للسينما بعد غياب طويل مع وحيد حامد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل المؤلف الكبير وحيد حامد التحضير لفيلمه الجديد، خلال هذه الأيام، وتتولى إخراجه ساندار نشأت، ويلعب بطولة العمل النجم الكبير يحيي الفخرانى، ومن المقرر أن يعلن عن اسم الفيلم عقب الإستقرار على أبطاله خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعقد الثنائى جلسات عمل حالياً للاستقرار على الشكل المبدئى من أجل تحديد موعد للتصوير، حيث يدرسان ملامح الشخصيات والديكورات وخلافه.

وكانت ساندرا قد رشحت بعض الشخصيات المقرر التعاقد معها خلال الأيام المقبلة، خاصة أن هناك تركيز كبير من فريق العمل على ظهور الفيلم بشكل راقى للجمهور، كما عود وحيد حامد وساندرا خلال أعمالهم السابقة.

ويشهد الفيلم عودة المخرجة ساندار نشأت للساحة الإخراجية مرة أخرى، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم “المصلحة” عام 2012، من بطولة النجوم أحمد السقا، وأحمد عز، وشارك فى بطولته زينة، محمد فراج، صلاح عبد الله، حنان ترك، كندة علوش، وأخرون، تأليف وائل عبد الله.

Advertisements

بينما المؤلف وحيد حامد، فقد قدم آخر أعماله التأليفية مسلسل “الجماعة 2” الذى عرض خلال عام 2017، وشارك فى بطولته إياد نصار، محمد الشرنوبى، محمود عبد المغنى، رياض الخولى، واخرون، إخراج شريف إسماعيل .

و قدم الفخراني آخر أعماله مسلسل “بالحجم العائلى” عام 2018، وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ندى موسى، عمرو صالح، يسرا اللوزى، أحمد مجدى، شيماء سيف، واخرون، تأليف محمد رجاء، واخراج هالة خليل.