“ما لم ترَ” يعود بموسم رابع على ام بي سي

بعد ثلاثة مواسم ناجحة، طرحت موضوعات إشكالية متعددة داخل المملكة العربية السعودية، وأوصلته إلى نهائيات مسابقة جوائز “إيمي العالمية” (Emmy Awards) في سابقة لعلها الأولى من نوعها في تاريخ البرامج الخليجية الاستقصائية عند طرحه موضوع العنف الأسري، يعود برنامج “ما لم ترَ” في موسم رابع مع ابراهيم الفرحان على MBC1.

تجاوز البرنامج في القضايا التي طرحها العديد من الخطوط الحمراء في المواسم السابقة، وهو يستمر على المنوال نفسه بالتطرق إلى موضوعات جدلية، حيث يطرح موضوع “الأبناء ضحايا الطلاق” الذين يدفعون ثمن انفصال الوالدين، و”الاحتيال الإلكتروني” وعمليات نصب يقع ضحيتها الباحثين عن الربح السريع، ثم “الحروب الإلكترونية” حيث تفتح الحلقة تحقيقًا عن عمليات الاختراق والحروب الإلكترونية، إضافة إلى متابعة لقضية اختفاء الطيار السعودي عبد الله الشريف في الفيليبين في شهر أيار/مايو من العام الماضي.

الجدير بالذكر أن البرنامج يستهل موسمه الرابع بحلقة عن زواج القاصرات من اللاجئات السوريات، مبرزّا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في توزيع المساعدات على بعض اللاجئين في لبنان والتركيز على الجهود المبذولة لتعليم الأطفال، ويلجأ إلى دراسة الأسباب التي تدفع بالأهالي للموافقة على زواج القاصرات. ويتوسع التحقيق بعدها ليبرز نماذج حقيقية من قصص عاشت هذه المأساة، ويختتم برؤية علاجية لوضع أطفال اللاجئين ومقترحات من اليونيسكو.

يُعرض برنامج “ما لم تر” في موسمه الثالث، اعتباراً من السبت 18 كانون الثاني/يناير 2020، كل سبت في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.