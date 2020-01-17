لطيفة تستعد لطرح أول أغاني ألبومها الجديد

تستعد الفنانة لطيفة لطرح أول أغنية من أغاني ألبومها الجديد بعد ثلاثة أيام.

ونشرت لطيفة، صورة لها، عبر إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "هتعمل نفسك نايم .. نام هطلعلك في الأحلام !! .. باقي من الزمن ٣ ايام عشان تسمعوا أول أغنية من ألبومي الجديد".

بينما تتعاون الفنانة لطيفة، مع المخرج عادل جمال، في تصوير وإخراج عدة أغاني بألبومها القادم، والذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن آخر ألبومات لطيفة ألبوم "فريش" الذى أصدرته فى عام 2017، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.

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