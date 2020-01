Eminem يطرح كليب أغنيته الجديدة Darkness

طرح الرابر العالمي Eminem، فيديو كليب أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم "Darkness" عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".

وفاجأ Eminem جمهوره بطرح البومه الجديد الذي يحمل أسم "Music To Be Murdered By" في الأسواق، وذلك بدون سابق إنذار.

بينما تصدرEminem، قائمة التريند على "تويتر" بعد ساعات من طرحه فيديو كليب الأغنية، والألبوم الجديد.

يذكر أن "مارشال بروس ماذرز الثالث"، المعروف فنيا باسم إمينم، في ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية هو رابر، ومنتج أفلام، وملحن، وممثل، وكاتب أغاني، ورجل أعمال، ومقدم برامج إذاعية، ومنتج أغاني أمريكي.

