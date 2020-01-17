عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الكويت 13 شباط

القاهرة – لايف ستايل
يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم 13 فبراير المقبل.
ونشر دياب، بوستر الحفل عبر حسابه على"إنستجرام"، وكشف من خلاله عن تفاصيل الحفل والمكان المقرر أن يقام فيه بالكويت.
ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة.
يذكر أن، عمرو دياب، طرح 5 أغنيات من ألبومه الجديد، وهى: "بحبه، أنا غير، تحيرك، يوم تلات، قدام مرايتها"،"متغير"، على أن يطرح الألبوم كاملًا خلال الأيام المقبلة في الأسواق، وعبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".
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