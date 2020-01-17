أعضاء "ذا فويس سينيور" ينشرون صورا في الكواليس

نشر أعضاء لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" الذي يشارك فيه متسابقون فوق سن الستين، صورا من الكواليس. ونشر الفنان هاني شاكر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمع كل أعضاء اللجنة وهم: "سميرة سعيد، نجوى كرم، وملحم زين"، وعلق: "التفاصيل قريبا". قد يهمك ايضاً: تعرف على موعد حفلة ملحم زين في ألمانيا "ليالي بيروت" لم تتجاوز الوطن في أصوات نجوم لبنان خلال "موسم الرياض"

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