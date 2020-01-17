فيديو اصالة تبكي في القصيم... هل لا زالت خيانة طارق العريان تؤلمها؟

أغرورقت عينا الفنانة أصالة بالدموع، عند غنائها أغنية "شامخ"، في الحفل الذي أحيته في القصيم، وقالت إن هذه الاغنية تعبر عنها بصدق، ما يؤكد أن الفنانة لا تزال تعاني من الألم من خيانة طليقها طارق العريان.

ونشر أنس نصري مقطع فيديو ظهرت فيه شقيقته أصالة وهي تتحدث عما تمثله لها أغنية "شامخ" قبل أن تقدمها لأول مرة على المسرح، حين قالت"احب هذه الاغنية كثيرا. غنيتها وكأني انا كتبتها ولحنتها ووزعتها . اغنية تعبر عني وتحكيني وكنت فيها صادقة وأنتو حبيتوها".

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يذكر أن أصالة غنت "شامخ" في حفلها في القصيم، الذي أقيم مساء أمس في إطار فعاليات "ليالي القصيم".

وقد علق كثيرون على الفيديو متمنين ان تتعافى الفنانة من آلامها، وان تكمل حياتها من جديد.