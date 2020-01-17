بالتزامن مع انتشار خبر وفاة الممثل محمود بلال المشارك بمسلسل " عروس بيروت " مع انطلاق تصويره حالياً في اسطنبول، انتشرت صورة للممثل السوري الشاب بلال مارتيني على أنه الشاب الذي توفي، الأمر الذي دفعه إلى الرد مؤكدا أنه بخير. الممثل السوري الشاب بلال مارتيني يؤكد أنه بخير وكتب بلال عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ردا جاء فيه : " طبعا انا بخير وما فيني شي ابدا ومستخدمين صورتي بدل صورة ممثل تاني توفى اليوم اسمو محمود بلال .... لكل اللي عم يبعتلي ويتطمن عني وشكرا للأصدقاء اللي نبهوني للامر ". Advertisements الممثل الشاب محمود بلال المتوفي

وكان الممثل الشاب محمود بلال أحد الممثلين المشاركين بمسلسل " عروس بيروت " قد توفي في اسطنبول بشكل مفاجىء بسبب عارض صحي أصابه ونعاه النجوم المشاركين بالعمل .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة ممثل عروس بيروت ممثل سوري شعر بالذعر لهذا السبب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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