وفاة الفنانة نادية رفيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت الفنانة المصرية نادية رفيق، صباح الجمعة 17 يناير 2020، عن عمر ناهز 85 عاما، وذلك بعد رحلة عطاء فنية حافلة بالأعمال الدرامية المميزة.
نبأ وفاة الفنانة المصرية، أعلنه الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، عبر حسابه الخاص بموقع “فيسبوك”.
وكتب الأب بطرس ناعيا الفنانة الراحلة قائلا: “الراحة الأبدية أعطها يا رب وبنورك الدائم فلتضيء لها ولتستريح بسلام آمين”.
كما أعلن نجل الفنانة الراحلة نبأ وفاة والدته عبر حسابه بموقع فيس بوك: “أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما”.
وبحسب بيان النعي سيتم تشييع الجنازة اليوم الجمعة فى كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.
الفنانة الراحلة من مواليد 1935، وجسدت شخصية الأم في عدد من الأعمال الهامة أبرزها “توت توت”، “أنا وانت وبابا في المشمش”، “ليالي الحلمية”، و”أولاد آدم”، و”أهل القمة”، و”حتى لا يختنق الحب”، و”أحلام الفتى الطائر”، وغيرها من الأعمال.
ويعتبر مسلسل “باب الخلق”، الذي عرض عام 2012 آخر أعمال الفنانة، وظهرت من خلاله في مشاهد محدودة، وبعدها لم تظهر في أي عمل تلفزيوني أو سينمائي.
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