ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ 40.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ 40، وشاركت جمهورها بصورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة المصرية احتفلت بعيد ميلادها برفقة مجموعة من الشباب الصغير، ويبدو أنهم ابنيها “ياسمين وسيف”، وعدد من أصدقائهما.

يُذكر أن ياسمين عبدالعزيز كانت قد أعلنت عن انفصالها عن زوجها ووالد أبنائها محمد حلاوة، بينما لم تذكر أي أسباب للانفصال.

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طليق ياسمين ارتبط بعد ذلك بالفنانة ريهام حجاج، والتي تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ارتباطها بمحمد حلاوة، ولكنها دافعت عن نفسها وقالت إنها لم ترتكب جريمة وتزوجت على سنة الله ورسوله، مشيرة إلى أنه لا تستطيع امرأة أن تخطف رجلا، وأن زوجها طلق ياسمين للمرة الثالثة.

يذكر أن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تستعد لتصوير مشاهدها في مسلسل “ونحب تاني لية” خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في البطولة الفنان كريم فهمي،ويعد ذلك أول عمل يجمعهم، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد خاضت السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “لأخر نفس”، وهو من تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة “سينرجى” وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى.