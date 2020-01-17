خاص- روان عليان تكرر قريباً نجاحها مع فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز

استطاعت الفنانة روان عليان ان تحقق نجاحاً مميزاً وانتشاراً واسعاً في أول تعاون لها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” والمخرج فادي حداد في كليب اغنية “انا عندي حبيب”.

اليوم يتجدد التعاون بين التريو الناجح روان عليان، فادي حداد ولايف ستايلز ستوديوز بأغنية جديدة شبابية وايقاعية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب قريباً.

موقع “الخليج 365” اتصل بـ “حداد” لمعرفة بعض التفاصيل، حيث أشار لنا الى أنه يضع اللمسات الأخيرة حالياً على “ستوري بورد” ولكن لم يقرر حتى كتابة هذه السطور في أي بلد سيتم تصوير الكليب.

التحضيرات اكتملت تقريباً للعمل الذي سيكون مميزاً بحسب حداد، إلا ان مواقع التصوير سيتم تحديدها لاحقاً.

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ورداً على سؤال هل سيصور في لبنان كما جرت العادة، تمنى “حداد” أن يعود ليصور في لبنان خاصة أنه من اكثر المخرجين الذين يقدمون أجمل صورة عن لبنان الى العالم ولكن الاوضاع الأمنية تفرض نفسها حالياً.

وتابع انه بحسب الأوضاع في البلد سيتم اتخاذ القرار النهائي بالتصوير في لبنان أو خارجه.

شكر “حداد” عبر الخليج 365 شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على الثقة التي تمنحه اياها لتقديم الأفضل للمشاهدين. كما شكر روان عليان على ثقتها وتمنى ان يقدم أجمل الأعمال في عام 2020.

نذكر ان روان كانت قد قدمت أغنية “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي، توزيع سوات ارديجان، الكليب صوّر في بيروت تحت إدارة المخرج فادي حداد.

وكانت روان عليان قد أكدت خلال لقاء تلفزيوني، ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدمت لها كل ما تتمناه. وتابعت روان أنه وبعد اربع سنوات من الانتظار “صبرت ونلت”. كذلك وجهت روان تحية الى فادي حداد، ولفتت الى أنها كانت تتمنى ان تتعامل معه، وكانت أمنيتها ان تتعاون معه في أول كليب وهذا ما تحقق من خلال “لايف ستايلز ستوديوز”.