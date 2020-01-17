غسان مسعود يتحدث عن "هوى غربي" ويكشف عن "مقابلة مع السيد آدم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بدأ الفنان العالمي غسان مسعود عروض مسرحيته "هوى غربي" على خشبة مسرح الحمراء بدمشق عن نص لابنته الكاتبة لوتس مسعود. وفي حديث مع موقع فوشيا على هامش العروض قال الفنان القدير إنه غير متفاجئ من حضور الناس الكثيف للمسرحية، وهو يعرف أن جمهور الذي يثق به، وبما يقدمه سيكون حاضرًا معه في أي عمل يقدمه. وأضاف أنه يثق بالناس وبوعيهم الثقافي و الفكري، وهم يسعون دائمًا إلى معرفة مصلحتهم في الأعمال الثقافية فهو يراهن دائمًا على الناس وعلى مستوى وعيهم ويكسب الرهان.

وقال مسعود أنه لا يجب على الفنان أو صاحب أي مشروع فكري أن يكذب على الناس، لأنهم حتمًا سيكتشفون الكذب، وسيتعرض للفشل، وهو يتحدث عن وجعهم وفرحهم دون تجميل، ودون مبالغة. معلنًا أنه يحب الواقعية السحرية ويتبناها في أعماله.

وعن نص "هوى غربي" قال بأن لوتس كتبت نصًا يشبه الناس، ويحاكي يومياتهم وحياتهم لذلك جذبه وأغراه للعمل عليه وإخراجه للناس، حاملاً المسؤولية التي يشعر بها في تعامله مع الناس. مؤكدًا أنه يعمل مع القطاع العام في المسرح لأن شروطه محققة ولا مانع لديه من تقديم مسرح خاص لكن بطريقته وشروطه ودون التنازل عن أي من عناصر العرض المسرحي، فهو لا يحب الاستسهال حتى وإن كان المسرح الخاص يحمل ربحه المادي معه لكنه يفضل الخسارة ماديًا على تقديم عمل غير متكامل العناصر.

علاقته بابنته لوتس

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وحول علاقته بابنته الكاتبة لوتس مسعود ونقاشاتهما في عملهما المشترك وما الذي يطغى عليها قال بأنهما يتفقان كثيرًا بالدرجة نفسها التي يختلفان بها. وكشف أنه عند إجراء إعداد للنص الذي كتبته لوتس برؤية المخرج يختلفان ويبحثان كثيرًا حول نقاط التقاء مؤكدًا أنها يجب أن تقبل كتابته الثانية وهي الإخراج وأن توافق على تدخلاته حتى لو كانت كلماتها التي كتبتها عزيزة عليها.

وعن انتقائه للنجوم تساءل عن سبب عدم مشاركتهم بعمل مسرحي آخر مع غيره من المخرجين ملمحًا إلى الثقة التي يحظى بها بين النجوم، ومحبتهم للعمل معه.

وعن أعماله في الدراما التلفزيونية للموسم الدراما المقبل قال بأنه يواصل حاليًا تصوير دوره في مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" وهو عمل مختلف في الدراما من ناحية الفكرة والطرح .