لين الحايك نجمة "ذا فويس كيدز" تظهر بفيديو جديد.. شاهدي كيف أصبحت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أشعلت الفنانة اللبنانية الشابة لين الحايك حاملة لقب الموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" السوشال ميديا بمقطع فيديو ظهرت وهي ترقص فيه على نغمات الموسيقى الغربية، وتفاعل الجمهور مع الفيديو حيث ظهرت الحايك في عمر المراهقة بعدما عرفها الجمهور طفلة خلال الموسم الأول من البرنامج.

وأطلت لين الحايك على جمهورها من خلال حسابها على موقع "إنستغرام" واستخدمت تطبيق الـ"تيك توك" برقصة وصفها البعض بالمميزة والعفوية، مُعلقين أنها تغيرت كثيرًا، فيما رأى البعض ان ملامحها لم تتغير إلا أنها أصبحت أكثر نضوجًا.

وكانت لين الحايك قد أطلت في لقاء إذاعي وردت على بعض الانتقادات التي ترافقها بسبب إطلالاتها الأخيرة فقالت إنها كبرت 3 سنوات ومن الطبيعي أن تتغير، والفتاة يتغير شكلها وملامحها بشكل سريع، وأضافت: "أحببت أن أظهر شخصيتي الحقيقية على المسرح، وفي "ذا فويس كيدز" لم نكن نظهر شخصياتنا الحقيقية كوننا لا نغني أغاني خاصة بنا".

ونفت لين في حديثها أن يكون هناك أي توتر بينها وبين مدربها كاظم الساهر رغم أن الاتصال بينهما كان مفقودًا بعد خروجها من البرنامج وقالت: "أنا أحبه واشتقت له كثيراً، ولم أحييه على المسرح بسبب ضيق الوقت فقط"، وجاء ردها هذا بعد ظهورها في الموسم الثاني من البرنامج لتقدم أغنية جديدة، إلا أنها وقتها لم تتوجه لإلقاء السلام على مدربها مما أثار تكهنات حول وجود بعض الخلافات.

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وكان للفنانة لين الحايك تصريحات قبل أيام قالت فيها إنها تعتبر الفن بالنسبة لها هواية وتفضّل أن يبقى كذلك وليس أولوية في حياتها، لأنها ستعمل في مجال تخصصها مستقبلًا حيث تحب العلوم ولا يمكن أن تتخلى عن الشيء الذي تحبه من أجل الفن، لافتة إلى أن أهلها يقدّمون لها النصيحة إضافة إلى قناعاتها الشخصية.

يُشار إلى أن لين الحايك من مواليد 2004 وحصلت على لقب "ذا فويس كيدز" عام 2016 من بين 15 متسابقًا في فريق الفنان العراقي كاظم الساهر وخلال التصفية من بين ثلاثة متسابقين، نالت اللقب في الحلقة الختامية.