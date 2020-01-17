روبين عيسى: اعتذرت عن سوق الحرير بسبب "هوى غربي".. وزوجي داعمي الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تشارك الفنانة السورية روبين عيسى في مسرحية "هوى غربي" تأليف لوتس مسعود وإخراج الفنان العالمي غسان مسعود، التي يتم عرضها يوميًا على مسرح الحمراء في العاصمة السورية دمشق بشخصية "مريم" التي قالت عنها في حديث خاص لموقع فوشيا على هامش العروض أنها الأخت الوسطى في العائلة التي تبدو من الخارج أنها تعيش حالة من السعادة والتماسك لتكتشف لاحقًا أنها تعيش خللا جليًا في علاقة أفرادها بين بعضهم ومع المجتمع، لتبدو المشكلة بانتماء كل شخصية، وبالنهاية تصبح هي الضحية التي تحاول أن تقدم أي شيء لصالح حماية أسرتها وعائلتها.

وأعربت روبين عيسى سعادتها بهذه التجربة وبالعمل مع فنان قدير كالفنان غسان مسعود. مضيفة أنها تشعر بالمتعة في العمل مع مخرج له تجربته وطريقه العريق.

ورأت الفنانة السورية أن العرض يلامس وجعًا يعيشه السوريون على الصعيد الإنساني، والاجتماعي والحياتي.

وحول تأثر عملها في المسرح على ظهورها التلفزيوني في الموسم الدرامي المقبل أكدت أن التزامها بالمسرح لا يمكن أن يؤثر في أي حال على أي نوع آخر من الفنون، فهي تنتقي ما يعجبها ويرضي طموحها وحلمها الفني.

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وعن أسباب اعتذارها عن مسلسل "سوق الحرير" قالت بأن عدم القدرة على التنسيق في الوقت، وهي كممثلة تختار الأفضل بالنسبة لها في حال تضارب المواعيد بين الأعمال، وتتبنى نصًا أو شخصية وتتجه نحو ما تراه حقيقيًا وصحيحًا بالنسبة إليها.

وشددت روبين عيسى على اهتمامها بإطلالتها على المسرح تبعًا لما يناسب الشخصية، وما تحتاجه غير مكترثة بطبيعة هذه الإطلالة طالما أنها تناسب الشخصية التي تقدمها، وفكرها ومضمونها وخطها بالتنسيق مع المسؤولين عن تصميم الإطلالات في أي عمل، انطلاقًا من بعدها عن الاهتمام بالشكل على حساب المضمون خاصة على المسرح الذي تواجه فيه الجمهور.

وحول تحضيراتها على صعيد الدراما التلفزيونية للموسم المقبل قالت بأنها وقعت عقد مشاركتها في الجزء الخامس عشر من السلسلة الشهيرة "بقعة ضوء".

وكشفت أن علاقتها بزوجها علي علاقة واضحة يملؤها الحب، والتشارك، والتفاهم. مؤكدة أنه شريكها هو الداعم لنجاحها وعملها وهو الأكثر قربًا لها، لذلك تعيش علاقة حب كبيرة في يومياتها وفي مشاعرها.