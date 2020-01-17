محمد عباس يطرح أغنية "مليش نفس"

طرح الفنان محمد عباس أغنية "مليش نفس" من ألبومه الجديد "شايفه أحلى" الذي يطرح أغانيه تباعًا خلال الفترة الحالية. أغنية "مليش نفس" من كلمات محمد الشناوي، وألحان محمد عباس وتوزيع محمد شفيق. يشار إلى أن محمد عباس طرح مؤخرًا أغنية "السلام أمانة" من كلمات محمد يحيي، ألحان محمد يحيي، توزيع شريف مكاوي، ميكس وماستر خالد رؤوف. قد يهمك ايضاً: Advertisements محمد عباس يفوز بجائزة "الديرجيست" للمرة الثانية على التوالي فراق بفراق لـ"محمد عباس" تحقق 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

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