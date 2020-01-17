نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز

نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورًا من احتفال نجوم الفن بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.
ظهر في الصور الفنانين أحمد رزق، كريم عبدالعزيز، وحلا شحية، كندة علوش، وعدد من الأصدقاء.
يذكر أن ياسمين احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، وقد ولدت في 16 يناير 1980.
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