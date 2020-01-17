إلهام شاهين تبحث عن شخصية تاريخية لتقديمها في رمضان 2020

القاهرة - لايف ستايل
تبحث الفنانة إلهام شاهين، عن فكرة جديدة لتقديمها على شاشة التليفزيون في رمضان 2020.
وتعكف إلهام شاهين على قراءة عدد من السيناريوهات خلال هذه الفترة؛ للاستقرار على عمل والبدء في تصويره.
وقال مصدر مقرب من إلهام شاهين ف، إنها تبحث عن سيناريو لعمل تاريخي لتقديمه، مشيرًا إلى أنها تبحث عن جهة إنتاجية تتحمس للدخول كشريك في إنتاج المسلسل خاصة وأنه يحتاج ميزانية ضخمة.
وأضاف المصدر أنه في حال تعثر مفاوضاتها مع إحدى شركات الإنتاج سيتم تأجيل العمل إلى موسم رمضان 2021.
من جهة آخرى، تواصل إلهام شاهين تحضيرات فيلم "حظر تجوال" والذي تعود به للسينما مع المخرج أمير رمسيس، وتتقاسم البطولة فيه مع الفنانة أمينة خليل.
ومن المقرر بدء تصوير "حظر تجوال"، خلال 10 أيام ليكون جاهزًا للعرض في صيف هذا العام.
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