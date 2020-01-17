تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى عمرو دياب ومحمد حماقي عبر "فيسبوك"

القاهرة - لايف ستايل
تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفنانان المصريان عمرو دياب «الهضبة» ومحمد حماقي في السعودية، وذلك بعدما تألقهما في أكثر من حفل هناك خلال موسم الرياض الترفيهي.
وكتب «الشيخ»، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قال فيها: «عمرو دياب وحماقي.. أنا أعرف أنهما فنانين كبار، لكن لم اتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهما في المملكة العربية السعودية».
ووجه رسالة لهما، قائلًا: «كسروا الدنيا في موسم الرياض والميديل بيست.. شابوه لفنانين مصر».
يذكر أن مهرجان «ميديل بيست» هو حدث عالمي للموسيقى والفن والثقافة، أقيم لأول مرة في العالم، في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، في الفترة ما بين 19 إلى 21 ديسمبر 2019، استقطب المهرجان خلال 3 أيام أكثر من 400 ألف زائر.
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