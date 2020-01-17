جوانا ملاح تعود للغناء والسبب "ثورة لبنان"

دخلت المطربة اللبنانية جوانا ملاح أحد ستوديوهات الصوت ببيروت لتسجيل أغنية وطنية جديدة، وتشهد تلك الأغنية عودة ملاح للغناء بعد فترة غياب طويلة، وتحكي الأغنية عن الثورات العربية بشكل عام واللبنانية بشكل خاص، الأغنية كلمات وألحان جوانا ملاح.

وعلمنا من مصادر خاصة أن المطربة اللبنانية سوف تقوم بطرح تلك الأغنية في أقرب وقت، وذلك بعد الإنتهاء من عمليات المكساج، وسوف تهدي جوانا الأغنية للشعب اللبناني لتعلن تضامنها الكامل مع شعبها.

علي جانب آخر تنوي جوانا التحضير ألبوم غنائي جديد، ولكنها تنتظر ما تسفر عنها الثورة اللبنانية وإستقرار الأوضاع هناك، لأن بيروت الأهم علي حد تعبيرها، لتتابع بعدها التحضيرات للألبوم الجديد والأستماع للأغاني والأختيار منها.

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