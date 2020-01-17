رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويطلب من جمهوره الدعاء

فاجئ النجم رامي جمال، جمهوره صباح الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه يخضع لعملية جراحية.

وكتب رامى، في تغريدة: "فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزونى لعملية بكرة الصبح إن شاء الله نسأل الله اللطف كما تعودت"، مطالبا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، ولم يكشف عن أسباب العملية الجراحية. قد يهمك ايضاً: بـ ميدلي صاحبة السعادة الفنان رامي جمال يتصدر يوتيوب رامي جمال يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته ومنعها من الغناء

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