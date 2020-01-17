تعرف على سبب غضب تامر حسني من فيلم "الفلوس"

أكد مصدر مقرب من النجم تامر حسني أنه أصيب بحالة من الغضب بعدما علم بتسريب فيلمه الجديد "الفلوس" بجودة عالية على مواقع الإنترنت وتسعى الشركة المنتجة للفيلم لحذفه من هذه المواقع لتأكدها أن هذا التسريب سيؤثر بشكل كبير على الإيرادات.



"الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة وبطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

ويجسد تامر حسني دور نصاب يدعى "سيف"، ويستعين بفتاة تدعى "حلا" وهي بنت ثرية، وهو يقوم بمساعدتها في استعادة أموالها التي سرقت منها، من نصاب آخر ومن هنا تبدأ سلسلة من الخداع والأكاذيب المزيفة، وتختلط مشاعرهم بالحب والحياة والصداقة.

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