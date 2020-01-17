عمل سينمائي بين يحيى الفخراني ووحيد حامد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يلعب الفنان يحيى الفخراني دور البطولة بالفيلم الذي يواصل المؤلف وحيد حامد التحضير له وستتولى إخراجه ساندار نشأت التي تعود للإخراج بعد آخر أعمالها فيلم "المصلحة" الذي قدمته في العام 2012،

اما "حامد"، فقدم آخر أعماله التأليفية بمسلسل "الجماعة 2" الذي عُرضَ خلال عام 2017، فيما كان آخر أعمال "الفخراني" بمسلسل "بالحجم العائلى" الذي قدّمه عام 2018، علماً أنه يتابع حالياً عروض مسرحيته"الملك لير".

يُذكر أن الفيلم الجديد لا يزال بدون اسم معلن، فيما تستمر التحضيرات للتعاقد مع نجومه وإنجاز ديكوراته لتحديد موعد البدء بتصويره

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