أربعة نجمات في مهرجان فبراير 2020







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تُشارك الفنانات أصالة، بلقيس، نوال الكويتية وأنغام في حفلات مهرجان فبراير مع النجوم محمد عبده، ماجد المهندس، حسين الجسمي، مطرف المطرف، عبدالله الرويشد، راشد لماشد ونبيل شعيل وفقاً للبرنامج الذي أعلنته شركة روتانا المنظمة للحفل.

ويُفتتح المهرجان مع فنان العرب محمد عبده في مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في السادس من فبراير المقبل.

وتُحيي أصالة حفل الليلة الثانية من المهرجان مع الفنان ماجد المهندس في 7 فبراير على نفس المسرح.

ويُحيي الفنان حسين الجسمي مع الفنانة بلقيس ليلة 13، فيما تُطل الفنانة نوال الكويتية مع الفنان مطرف المطرف ليلة الجمعة 14.

وفيما يُحيي الفنان عبدالله الرويشد مع الفنانة أنغام حفلهما في 20 فبراير، سيكون الاختتام بليلة 21 مع الفنانين راشد الماجد ونبيل شعيل.

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